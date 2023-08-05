Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah
Folge vom 05.08.2023: Das Partyhaus
44 Min.Folge vom 05.08.2023
Mark und Laura kauften ihr Haus im Jahr 2007 und vereinbarten, dass sie es irgendwann renovieren würden. Da sie keine Schulden machen wollten, sparten sie in den letzten Jahren intensiv, arbeiteten an den Wochenenden, verzichteten auf Urlaubspläne und Rendezvous. Und nun ist es endlich soweit: Mark und Laura haben sich jahrelang nach einem Zuhause gesehnt, auf das sie stolz sein können und in dem sie mit Leichtigkeit viele Gäste versammeln und bewirten können. Mit der Hilfe von Nate und Jeremiah bekommen die beiden hart arbeitenden Teamplayer nun die wohlverdiente Küche, das Esszimmer und das Wohnzimmer ihrer Träume.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.