Herzensprojekte mit Nate & Jeremiah
Folge vom 12.08.2023: Glückliche Heimkehr
44 Min.Folge vom 12.08.2023
Marnie und Mark heirateten 2019 und brachten jeweils zwei Kinder in ihre neue Patchwork-Familie mit. Allerdings wurden sie seitdem von einigen Tragödien ereilt, eine davon machte ihr Haus unbewohnbar. Mit der Unterstützung von Nate und Jeremiah möchte die Familie nun die schweren Zeiten hinter sich lassen und ein glückliches Zuhause schaffen, in dem sie neu anfangen können. Dafür designen die beiden Renovierungsprofis in erster Linie die Kinderzimmer neu, gefolgt vom Herzstück des Hauses, der Küche und dem Esszimmer.
