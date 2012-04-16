Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 253
43 Min.Folge vom 16.04.2012Ab 12
Liebeszeichen: Als Daniel die Videobotschaft von Laura sieht und dabei das an ihn gerichtete Liebesgeständnis vernimmt, kommt ihm dieses bekannt vor. Nach und nach erinnert er sich, dass es sich dabei um eine Textstelle aus den Liebesbriefen an Laura handelt, die er seinerzeit mit Hilfe von Stefan verfasst hat. Er kann nicht recht glauben, dass Laura dieses Geständnis ohne Hintergrund an ihn gerichtet hat, und macht sich seine Gedanken darüber. Nachts träumt er von Laura, die ihm erklärt, einen Fehler gemacht und erkannt zu haben, dass sie ihn immer noch liebt. Nichts ist so, wie es scheint.
