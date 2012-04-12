Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 251
Die Angst um Shirleys Baby schweisst die Familie Bernheimer noch stärker zusammen. Hat der Fötus die Blinddarm-OP unbeschadet überstanden? Freudestrahlend verkündet Henriette den Freunden die gute Nachricht, dass Florian seinen beruflichen Schwerpunkt nach Deutschland verlagern wird, um in ihrer Nähe zu sein. Mit dem immer näher kommenden Trauungstermin steigt die Nervosität beim Brautpaar. Während Florian trotz Handycap einen Waltzer mit Henriette tanzen will, macht diese sich Sorgen, ob sie ihrem Liebsten im Brautkleid überhaupt gefallen wird. Laura ist in Georgs und Isabelles Gewalt und wird ausgerechnet in Stefans ehemaliger Wohnung als Geisel versteckt. Währenddessen bemerkt Daniel Lauras Verschwinden, doch Martin findet eine harmlose Erklärung. Ihn beschäftigen vielmehr die Hintergründe für den Mordanschlag auf Saskia, doch die misstraut ihm nach wie vor und ist nicht bereit, mit ihm zu reden.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick