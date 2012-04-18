Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 255

Staffel 13Folge 12vom 18.04.2012
Folge 12: Folge 255

43 Min.Folge vom 18.04.2012Ab 12

Hochzeit mit Hindernissen: In der Eile, Daniel Unterstützung zukommen zu lassen, verletzt sich Henriette. Sie hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, und muss operiert werden. Geknickt befürchtet Henriette nun, dass ihre Hochzeit mit Florian unter keinem guten Stern steht. Insbesondere, weil noch immer um Laura und Daniel gebangt werden muss. Doch noch bevor Henriette operiert wird, kommt endlich die Entwarnung: Laura und Daniel sind gerettet. Henriette ist zwar erleichtert, als sie diese Nachricht vernimmt. Aufgrund der Ereignisse glaubt sie aber dennoch, dass es besser ist, die Hochzeit zu verschieben.

