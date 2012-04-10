Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 249

HerzfrequenzStaffel 13Folge 6vom 10.04.2012
Folge 249

Folge 249Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 6: Folge 249

42 Min.Folge vom 10.04.2012Ab 12

Ein viel zu kurzes Leben? Ernheimer kümmert sich professionell um Shirley, während die unter ihren Schmerzen leidet und um ihr Baby fürchtet. Er veranlasst sofort, dass ein Krankenwagen gerufen wird. In der Notaufnahme stellt Bernheimer fest, dass Shirley erhöhte Temperatur hat. Außerdem zeigt sich der Appendix im Ultraschall stark vergrößert. Daher geht Bernheimer von einer Blinddarmentzündung aus und will sofort operieren. Doch Shirley wehrt sich gegen eine OP, kennt sie doch die Risiken für ihr Baby, die damit verbunden sind. Bernheimer aber besteht auf eine OP, da Shirley sonst ihr eigenes Leben gefährden würde.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen