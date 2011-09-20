Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 109

HerzfrequenzStaffel 6Folge 15vom 20.09.2011
Folge 109

Folge 109Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 15: Folge 109

43 Min.Folge vom 20.09.2011Ab 12

Marie und Stefan kämpfen gemeinsam um den jungen Bergsteiger Andreas, dessen Zustand sich dramatisch verschlechtert. Henriette wird erneut von der Polizei verhört. Man verdächtigt sie, Sven einen Schläger auf den Hals geschickt zu haben. Da bemerkt Karen Verletzungen an Mesuts Händen. Thomas wird nach seinem Autounfall mit schweren Verletzungen in die Seeklinik gebracht. Christiane Weinberger, die den Streit zwischen Johanna und Thomas nach dem Kuss mit Jan mitbekommen hat, macht der Klinikchefin den Vorwurf, Schuld am Unfall ihres Mannes zu sein. Stefan fällt die erneute Trennung von seiner Tochter sehr schwer.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen