Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 15: Folge 109
43 Min.Folge vom 20.09.2011Ab 12
Marie und Stefan kämpfen gemeinsam um den jungen Bergsteiger Andreas, dessen Zustand sich dramatisch verschlechtert. Henriette wird erneut von der Polizei verhört. Man verdächtigt sie, Sven einen Schläger auf den Hals geschickt zu haben. Da bemerkt Karen Verletzungen an Mesuts Händen. Thomas wird nach seinem Autounfall mit schweren Verletzungen in die Seeklinik gebracht. Christiane Weinberger, die den Streit zwischen Johanna und Thomas nach dem Kuss mit Jan mitbekommen hat, macht der Klinikchefin den Vorwurf, Schuld am Unfall ihres Mannes zu sein. Stefan fällt die erneute Trennung von seiner Tochter sehr schwer.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises