Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 111

Staffel 6Folge 17vom 22.09.2011
Folge 17: Folge 111

43 Min.Folge vom 22.09.2011Ab 12

Christiane Weinberger ändert ihre Meinung und entschließt sich, die Ehekrise der Lindner und Thomas’ Unfall für ihre Zwecke zu nutzen. Gemeinsam mit Ralf will sie Johanna aus der Klinikleitung drängen. Markus setzen die Probleme mit Marie und seiner Familie immer stärker zu. Da bekommt Ralf Wind von seiner Tablettenabhängigkeit. Shirley arbeitet nun konkret auf die Scheidung hin. Das Verhältnis zwischen ihr und Bernheimer wird dadurch immer angespannter. Tochter Vicky flüchtet schließlich zu Lucas. Ursula nimmt sich den verzweifelten Frederik Gerstner zur Brust.

Herzfrequenz
