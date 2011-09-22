Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 17: Folge 111
43 Min.Folge vom 22.09.2011Ab 12
Christiane Weinberger ändert ihre Meinung und entschließt sich, die Ehekrise der Lindner und Thomas’ Unfall für ihre Zwecke zu nutzen. Gemeinsam mit Ralf will sie Johanna aus der Klinikleitung drängen. Markus setzen die Probleme mit Marie und seiner Familie immer stärker zu. Da bekommt Ralf Wind von seiner Tablettenabhängigkeit. Shirley arbeitet nun konkret auf die Scheidung hin. Das Verhältnis zwischen ihr und Bernheimer wird dadurch immer angespannter. Tochter Vicky flüchtet schließlich zu Lucas. Ursula nimmt sich den verzweifelten Frederik Gerstner zur Brust.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises