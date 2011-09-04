Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 97
43 Min.Folge vom 04.09.2011Ab 12
Markus ist entschlossen, seinen Vater selbst zu operieren. Johanna, die dies zunächst abgelehnt hat, sichert Markus nun doch ihre Unterstützung zu. Doch noch bevor es zu der Operation kommt, kollabiert Jan nach einem Wortwechsel mit Alois. Ralf will Isabelle in der Seeklinik halten und stellt ihr Johannas Nachfolge als medizinische Leiterin der Seeklinik in Aussicht. Stefan und Marie können Bernheimer nur mit Mühe davon abhalten, in Vickys OP einzugreifen. In der Zwischenzeit taucht der Unfallverursacher Robert Kröninger auf und will sich bei Max entschuldigen. Ursula und Alois scheint das gewonnene Cabrio nichts als Ärger zu bescheren.
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Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: 2011 ZDF Enterprises