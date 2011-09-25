Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 112
43 Min.Folge vom 25.09.2011Ab 12
Ralf sagt Markus auf den Kopf zu, dass er tablettenabhängig ist. Er will ihn dazu bringen, sich gegen Johanna zu stellen, doch Markus gibt ihm einen Korb. Marie ist ebenfalls nicht entgangen, dass mit Markus etwas nicht stimmt. Sie ist bereit, ihm seinen Ausraster zu verzeihen, verlangt jedoch, dass er ehrlich zu ihr ist. Shirley eröffnet Bernheimer, dass er aus dem gemeinsamen Haus ausziehen muss, damit sie das reguläre Trennungsjahr einhalten. Tief getroffen tauscht Bernheimer das Haustürschloss aus. Mesut und Karen wollen mit Henriette ihre neugewonnene Freiheit feiern.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises