Folge 113

HerzfrequenzStaffel 6Folge 19vom 26.09.2011
43 Min.Folge vom 26.09.2011Ab 12

Vicky leidet unter dem Scheidungskrieg ihrer Eltern und verhaut ihre Abiturprüfung. Karen entschuldigt sich bei Mesut für ihr Verhalten. Sie macht ihm allerdings auch klar, dass sie nicht so wie Shirley und Bernheimer enden will. Der Mitvierziger Alexander Grothe kommt mit einem Herzinfarkt in die Seeklinik. Mesut versucht dessen verängstigte Freundin Vanessa zu beruhigen. Diese sagt mit Tarotkarten den guten Ausgang der OP vorher. Markus ist immer noch äußerst wütend darüber, dass Stefan ihn aus dem OP geschmissen hat. Auch Johanna scheint sich gegen ihren Sohn zu stellen.

