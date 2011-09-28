Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 115

HerzfrequenzStaffel 6Folge 21vom 28.09.2011
Folge 115

Folge 115Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 21: Folge 115

43 Min.Folge vom 28.09.2011Ab 12

Isabelle und Bernheimer können in einer OP den Hirndruck der kleinen Mia wieder normalisieren. Lucas steht der besorgten, alleinerziehenden Mutter Philine bei, für die er offensichtlich große Sympathien hegt. Marie hat sich in die WG ihrer Freundinnen geflüchtet. Karen hat das Gefühl, dass zwischen Marie und Stefan etwas in der Luft liegt, doch Marie bestreitet das. Währenddessen ist Markus fest davon überzeugt, dass Marie die Nacht bei Stefan verbracht hat, und erzählt seiner Mutter davon. Johanna, die mitten in den Vorbereitungen der Verwaltungsratsitzung steckt, wird durch die heftigen familiären Auseinandersetzungen beinahe aus der Bahn geworfen. Zum Glück stärken Thomas, Shirley und Ursula ihr den Rücken. In der Sitzung erlangt sie einen Teilerfolg: Der neue Schockraum wird bewilligt. Doch dann wendet sich das Blatt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen