Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 103

HerzfrequenzStaffel 6Folge 9vom 12.09.2011
Folge 103

Folge 103Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 9: Folge 103

43 Min.Folge vom 12.09.2011Ab 12

Im Gegensatz zu Karen findet es Mesut genau richtig, dass Henriette Svens Beleidigung nicht hat auf sich sitzen lassen und ihm eine Ohrfeige verpasst hat. Weil sich Henriette immer noch vor Sven fürchtet, bietet Mesut ihr an, sich als ihr Freund auszugeben. Auf diese Weise wollen sie Sven endgültig deutlich machen, dass Henriette nichts von ihm will. Ralf macht der Landrätin Christine Weinberger klar, dass der Ausbau der Plastischen Chirurgie Vorrang vor der Anschaffung eines zweiten Schockraums haben sollte. Gegenüber Johanna spielt er jedoch den loyalen Mitarbeiter.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen