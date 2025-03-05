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Highway Patrol

Sport1Staffel 8Folge 3vom 05.03.2025
Folge 3

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Highway Patrol

Folge 3: Folge 3

20 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12

Ohne Führerschein zu fahren, ist eine schlechte Idee. Fahrerflucht macht die Situation nicht besser. Als die Polizisten den Mann zur Rede stellen wollen, rastet er aus und zerstört sein eigenes Fahrzeug. Den Mann erwartet eine hohe Strafe.

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