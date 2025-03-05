Staffel 8Folge 3vom 05.03.2025
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Highway Patrol
Folge 3: Folge 3
20 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12
Ohne Führerschein zu fahren, ist eine schlechte Idee. Fahrerflucht macht die Situation nicht besser. Als die Polizisten den Mann zur Rede stellen wollen, rastet er aus und zerstört sein eigenes Fahrzeug. Den Mann erwartet eine hohe Strafe.
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Highway Patrol
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-10: Sport1