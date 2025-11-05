Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Highway Patrol

Sport1Staffel 8Folge 8vom 05.11.2025
Folge 8

Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Highway Patrol

Folge 8: Folge 8

24 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Ein Teenager rast mit seinem Race-Bike rücksichtslos durch ein Wohngebiet. Er trägt weder einen Helm, noch hat er eine Zulassung. Die Polizei setzt seinem Ausflug ein Ende. Ein anderer Biker ist in einen Verkehrsunfall verwickelt und schwer gestürzt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Highway Patrol
Sport1

Highway Patrol

Alle 2 Staffeln und Folgen