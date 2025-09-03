Staffel 8Folge 6vom 03.09.2025
Highway Patrol
Folge 6
20 Min.Ab 12
Die Beamten schauen sich den Fahrer eines äußerst auffälligen Kleinwagens genauer an. Es stellt sich heraus, dass dessen Kennzeichen ungültig ist. Die Beamten drücken ein Auge zu und eskortieren ihn zur Zulassungsstelle.
Genre:Dokumentation, Krimi
