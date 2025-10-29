Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Patrol

Sport1Staffel 8Folge 5vom 29.10.2025
Folge 5

Highway Patrol

Folge 5: Folge 5

21 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Am Stadtrand von Melbourne rast ein Mann mit hoher Geschwindigkeit quer durch ein Wohngebiet. Daraufhin gibt Shaun Gas, um seiner Fahrt ein Ende zu setzen. Der Raser zeigt wenig Einsicht. Das könnte heftige Konsequenzen haben.

