Historic Home Renovation
Folge vom 14.08.2023: Acht Kinder, Küche, Bad
39 Min.Folge vom 14.08.2023
Brett Waterman erhält die Chance, ein riesiges Anwesen im Arts-and-Crafts-Stil mit sechs Schlafzimmern für eine Familie zu restaurieren, die in nur zwei Jahren von vier auf acht Kinder angewachsen ist. Brett erweckt das historische Elternschlafzimmer wieder zum Leben und richtet im Obergeschoss ein neues Bad ein. Außerdem baut er im Erdgeschoss die Küche komplett um, damit sie besser für die Bedürfnisse der Großfamilie geeignet ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.