Historic Home Renovation
Folge vom 28.08.2023: Unter Zeitdruck
39 Min.Folge vom 28.08.2023
Brett Waterman restauriert einen Craftsman-Bungalow von 1913 für ein junges Paar, das ein Baby erwartet. Hausbesitzer Joey hat ein paar Ausbesserungen gemacht, ist aber auf Hindernisse gestoßen. Brett steht vor der Herausforderung, einen Weg zu finden, das natürliche Holz, welches typisch für den Arts and Craft-Stil ist, im Haus wiederherzustellen und es dennoch hell und einladend für die junge, moderne Familie zu gestalten. Dafür bleibt ihm nicht viel Zeit, denn das Baby soll schon in ein paar Wochen das Licht der Welt erblicken.
