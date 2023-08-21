Historic Home Renovation
Folge vom 21.08.2023: Maddies Zimmer
39 Min.Folge vom 21.08.2023
Brett Waterman restauriert ein kleines viktorianisches Cottage für den Militärveteranen Garrett und seine sechsjährige Tochter Maddie. Der Bungalow ist mit einem Schlafzimmer, einem Bad und knapp 80 Quadratmetern Wohnfläche eher klein. Auf Brett wartet die Aufgabe, ein Kinderzimmer hinzuzufügen und das veraltete, enge Haus zu einem gemütlichen Schmuckstück zu machen, das mit einigen Highlights aufwartet. Doch das Projekt nimmt an Umfang zu, als sich unerwartete Probleme auftun und es scheint, als komme es zu einer kompletten Entkernung.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
