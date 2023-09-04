Historic Home Renovation
Folge vom 04.09.2023: Das rosarote Haus
39 Min.Folge vom 04.09.2023
Riverside ist eine der ältesten Städte an der Westküste, hier wird Denkmalschutz großgeschrieben. Hier besitzen Barry und Katie ein cooles Arts-and-Crafts-Haus, aber mit der Fassade stimmt etwas nicht. Restaurierungsprofi Brett Waterman nimmt sich das hellrosa Haus mit amerikanischen Kolonialelementen vor. Er deckt viele verborgene Merkmale auf, während er dem Haus seinen Glanz und die prachtvollen Details aus dem Jahr 1922 zurückgibt.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.