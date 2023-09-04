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Historic Home Renovation

Das rosarote Haus

HGTVFolge vom 04.09.2023
Das rosarote Haus

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Historic Home Renovation

Folge vom 04.09.2023: Das rosarote Haus

39 Min.Folge vom 04.09.2023

Riverside ist eine der ältesten Städte an der Westküste, hier wird Denkmalschutz großgeschrieben. Hier besitzen Barry und Katie ein cooles Arts-and-Crafts-Haus, aber mit der Fassade stimmt etwas nicht. Restaurierungsprofi Brett Waterman nimmt sich das hellrosa Haus mit amerikanischen Kolonialelementen vor. Er deckt viele verborgene Merkmale auf, während er dem Haus seinen Glanz und die prachtvollen Details aus dem Jahr 1922 zurückgibt.

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