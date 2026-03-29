Das Rätsel um D.B. CooperJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 11: Das Rätsel um D.B. Cooper
40 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12
Dan Cooper entführt im November 1971 eine Boeing 727 und springt schließlich aus der Maschine. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur. Laurence Fishburne stellt die spannendsten Theorien rund um das mysteriöse Verschwinden des Mannes vor.
Weitere Folgen in Staffel 4
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History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC