Die verschwundene Siedlung von RoanokeJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 9: Die verschwundene Siedlung von Roanoke
40 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Im Jahr 1585 verlässt John White die Kolonie Roanoke im heutigen Bundesstaat Virginia an, um Vorräte aus England zu holen. Bei seiner Rückkehr sind die Siedler spurlos verschwunden. Verschiedene Theorien versuchen eine Erklärung für die mysteriösen Geschehnisse zu liefern.
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History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC