Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
History's Greatest Mysteries

Die verschwundene Siedlung von Roanoke

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 9vom 28.03.2026
Die verschwundene Siedlung von Roanoke

Die verschwundene Siedlung von RoanokeJetzt kostenlos streamen

History's Greatest Mysteries

Folge 9: Die verschwundene Siedlung von Roanoke

40 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12

Im Jahr 1585 verlässt John White die Kolonie Roanoke im heutigen Bundesstaat Virginia an, um Vorräte aus England zu holen. Bei seiner Rückkehr sind die Siedler spurlos verschwunden. Verschiedene Theorien versuchen eine Erklärung für die mysteriösen Geschehnisse zu liefern.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

History's Greatest Mysteries
Kabel Eins Doku
History's Greatest Mysteries

History's Greatest Mysteries

Alle 1 Staffeln und Folgen