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History's Greatest Mysteries

Das Ungeheuer von Loch Ness

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 8vom 21.03.2026
Das Ungeheuer von Loch Ness

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History's Greatest Mysteries

Folge 8: Das Ungeheuer von Loch Ness

40 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12

Mythen und Legenden ranken sich um das vermeintliche Monster von Loch Ness. Handelt es sich um eine riesige Wasserschlange, die in dem schottischen Süßwassersee ihre Kreise zieht? Oder ist der Hype um "Nessie" ein kluger Marketing-Streich? Laurence Fishburne sucht nach Antworten auf alle Fragen rund um das mysteriöse Wesen.

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