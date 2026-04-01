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History's Greatest Mysteries

Nazca-Linien entschlüsselt

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 13vom 11.04.2026
Nazca-Linien entschlüsselt

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History's Greatest Mysteries

Folge 13: Nazca-Linien entschlüsselt

41 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

In der Nazca Wüste kann man aus luftiger Höhe mysteriöse Scharrbilder wie geometrischen Formen und Abbildungen von Menschen und Tieren entdecken. Laurence Fishburne präsentiert die bekanntesten Theorien über den Ursprung der Linien in Peru.

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