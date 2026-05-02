History's Greatest Mysteries
Folge 20: Das Bermudadreieck
40 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Laurence Fishburne erforscht die Top-Theorien, die versuchen, das Mysterium rund um das Bermuda-Dreieck zu erklären. Warum verschwinden dort immer wieder Schiffe, Flugzeuge und Menschen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC