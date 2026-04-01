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History's Greatest Mysteries

Die Suche nach El Dorado

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 17vom 25.04.2026
Die Suche nach El Dorado

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History's Greatest Mysteries

Folge 17: Die Suche nach El Dorado

40 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

El Dorado, die legendäre Goldstadt: Mythos oder Realität? Laurence Fishburne präsentiert die Geschichten derer, die im tiefsten Dschungel Lateinamerikas nach den Reichtümern suchten und dabei sogar ihr Leben verloren.

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