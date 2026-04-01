Die Suche nach El DoradoJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 17: Die Suche nach El Dorado
40 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
El Dorado, die legendäre Goldstadt: Mythos oder Realität? Laurence Fishburne präsentiert die Geschichten derer, die im tiefsten Dschungel Lateinamerikas nach den Reichtümern suchten und dabei sogar ihr Leben verloren.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC