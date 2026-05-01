History's Greatest Mysteries
Folge 22: TWA-Flug 800
42 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Am 17. Juli 1996 explodiert eine Boeing 747 der Fluggesellschaft TWA vor der Küste von Long Island und reißt 230 Menschen in den Tod. Laurence Fishburne geht den Ursachen der Katastrophe auf den Grund.
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Alle Staffeln im Überblick
History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC