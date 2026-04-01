Die Legende von BigfootJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 18: Die Legende von Bigfoot
40 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Trotz tausender Sichtungen quer durch die USA, bleibt Bigfoot ein Geheimnis und wurde nie offiziell identifiziert. Die Wahrheit scheint irgendwo in der tiefsten Wildnis zu liegen.
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Alle Staffeln im Überblick
History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC