Traumhafte Melodien, höllische Hits und große GefühleJetzt kostenlos streamen
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Folge 3: Traumhafte Melodien, höllische Hits und große Gefühle
49 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Prominente Musikliebhaber und Experten entschlüsseln die Erfolgsformeln der Superhits: von bedingungsloser Liebe, über die musikalischen Abgründe der höllischen Hits, und entspannte traumhafte Songs.
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Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Musik
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1