Space-Songs, Hip-Hop-Hymnen und starke Stimmen

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 12.03.2026
Folge 4: Space-Songs, Hip-Hop-Hymnen und starke Stimmen

48 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Was verbindet das Weltall mit Musik? Was haben die Beatles mit Hip Hop gemeinsam? Und was macht die großen Stimmen der Musikgeschichte so besonders? In dieser Folge dreht sich alles um Space Songs, Hip Hop Hymnen und starke Stimmen. Musikwissenschaftler, Produzenten und Experten gehen dabei dem Hitgeheimnis der Songs auf den Grund und decken spannende Background Stories auf.

SAT.1
