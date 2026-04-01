Hochsee-Cowboys
Folge 3: Kampf auf hoher See
43 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Ein Anfänger geht mit seinem erfahrenen Vater auf Thunfisch-Fang und bemüht sich, dessen Erwartungen gerecht zu werden. Der Rest der Flotte sagt den Elementen den Kampf an und hält kleine Schäden am Boot in Schach.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Hochsee-Cowboys
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited