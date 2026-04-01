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Hochsee-Cowboys

Kampf auf hoher See

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 17.04.2026
Kampf auf hoher See

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Hochsee-Cowboys

Folge 3: Kampf auf hoher See

43 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Ein Anfänger geht mit seinem erfahrenen Vater auf Thunfisch-Fang und bemüht sich, dessen Erwartungen gerecht zu werden. Der Rest der Flotte sagt den Elementen den Kampf an und hält kleine Schäden am Boot in Schach.

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