Hochsee-Cowboys
Folge 4: Petri Heil!
43 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Zwei erfahrene Fischer aus North Carolina kämpfen um den besten Platz bei der Thunfisch-Flotte rund um die Outer Banks. Unterdessen verlässt sich ein Kapitän in einer gefährlichen Situation ausgerechnet auf einen Neuling.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Hochsee-Cowboys
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Angeln, Abenteuer
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited