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Hochsee-Cowboys

Petri Heil!

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 17.04.2026
Petri Heil!

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Hochsee-Cowboys

Folge 4: Petri Heil!

43 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Zwei erfahrene Fischer aus North Carolina kämpfen um den besten Platz bei der Thunfisch-Flotte rund um die Outer Banks. Unterdessen verlässt sich ein Kapitän in einer gefährlichen Situation ausgerechnet auf einen Neuling.

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