Hochsee Cowboys
Folge 1: Battle Cry
49 Min.Ab 12
In Gloucester, Neuengland startet wieder die Thunfisch-Saison. Dieses Mal allerdings nicht erfreulich. Besonders Captain Tyler McLaughlin und die gesamte Crew der Pinwheel sind hart getroffen. Denn sie alle trauern um den verstorbenen Ersten Maat.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved