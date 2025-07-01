Hochsee Cowboys
Folge 11: Ein neues Boot
49 Min.Ab 12
Für Kapitän Tyler McLaughlin und seine Crew sieht es nicht besonders gut aus in dieser Woche. Bisher haben sie nichts gefangen. Wenn sie noch eine Chance im Wettbewerb haben wollen, muss sich schnell etwas ändern. Plötzlich kommt unerwartete Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved