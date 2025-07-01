Hochsee Cowboys
Folge 2: Auf die Flossen, fertig, los
49 Min.Ab 12
Der Tod des Ersten Maats Nick Duffy Fudge ist noch nicht lange her und die Crew ist noch in Trauer. Umso schwerer fällt es ihnen allen, wieder auf den Wettbewerbsmodus zu schalten und mit voller Kraft an ihre Arbeit zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved