Hochsee Cowboys
Folge 6: Attack of the Pack
49 Min.Ab 12
Eine Gruppe Boote taucht plötzlich auf und nimmt den Wettbewerbsbooten die Fangplätze weg. Der Ärger ist groß und die Teilnehmer müssen sich überlegen, was sie nun tun wollen. Die Crew der Hot Tuna überlegt, an einer anderen Stelle zu angeln.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved