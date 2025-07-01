Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Crunch Time

MOVIESPHEREStaffel 9Folge 13
Crunch Time

Crunch TimeJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 13: Crunch Time

43 Min.Ab 12

Zeit ist Geld. Doch leider läuft die Zeit den Hochseeanglern gerade davon. Dabei kommt es jetzt, wo sich die Saison dem Ende zuneigt, darauf an, noch ein paar fette Blauflossenthunfische zu angeln. Einer der Kapitäne zieht einen großen Fang an Land.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen