Hochsee Cowboys
Folge 14: Brawlin for Bluefin
43 Min.Ab 12
Das Ende der Blauflossenthunfisch-Saison rückt immer näher. Auf den letzten Metern geben die Teilnehmer des Wettbewerbs noch einmal alles, um eine möglichst gute Platzierung zu erreichen. Bei dem Endkampf geht es hoch her.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved