Bluefin Shutdown

Folge 8: Bluefin Shutdown

44 Min.Ab 12

Der Markt für Blauflossenthunfisch ist völlig übersättigt und die Preise fallen weiterhin ins Bodenlose. Um das Problem in den Griff zu bekommen, wird ein Fangstopp beschlossen - und der soll bereits in 48 Stunden eingehen.

