Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Back to Business

MOVIESPHEREStaffel 9Folge 9
Back to Business

Back to BusinessJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 9: Back to Business

43 Min.Ab 12

Nach vier Tagen Zwangspause dürfen die Fischer wieder auf den wilden Atlantik hinausfahren. Um die verlorene Zeit einzuholen, müssen sie so viel Blauflossenthunfisch wie möglich fangen, ansonsten drohen massive Gewinneinbußen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen