Hochsee Cowboys
Folge 9: Back to Business
43 Min.Ab 12
Nach vier Tagen Zwangspause dürfen die Fischer wieder auf den wilden Atlantik hinausfahren. Um die verlorene Zeit einzuholen, müssen sie so viel Blauflossenthunfisch wie möglich fangen, ansonsten drohen massive Gewinneinbußen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
12
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved