Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Die Überraschungshochzeiten

sixxStaffel 8Folge 14vom 19.02.2024
Die Überraschungshochzeiten

Die ÜberraschungshochzeitenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 14: Die Überraschungshochzeiten

73 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 6

Die sechs übrig gebliebenen Paare werden spontan auf zwei Hochzeiten eingeladen. Die Experten haben zwei weitere Matches gebildet, die sich zum ersten Mal vor dem Altar begegnen. Kerry und Johnny haben eine Gemeinsamkeit: Sie waren bereits verheiratet. Georgia und Liam finden sich auf Anhieb sympathisch. Allerdings verbirgt Liam ein Geheimnis, welches er seiner Braut schnellstmöglich offenbaren will. Doch er fürchtet die Reaktion seiner Auserwählten.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 4 Staffeln und Folgen