Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 19: Kritik im Kino
67 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Weitere Paare sprechen mit ihren Verwandten per Video-Anruf. Dabei wird das Verhalten einiger Kandidaten von ihren Liebsten kritisiert. Zudem haben die Experten eine neue Aufgabe vorbereitet: Die Pärchen müssen sich gegenseitig einen Feedback-Brief schreiben. Belinda und Patrick verfassen eine Nachricht an Booka und Brett. Dabei richten sich Patricks Worte hauptsächlich an Booka, die angeblich ihren Ehemann nicht genug wertschätzt. Die junge Frau ist sauer und verletzt.
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)