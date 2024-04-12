Die Karten auf den TischJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 28: Die Karten auf den Tisch
66 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12
Nach den finalen Dates steht nun die letzte Dinnerparty an, allerdings kommen Melissa und Bryce nicht. Daraufhin genießt die Gruppe einen entspannten Abend, ohne Diskussionen und Streit. Doch die ausgelassene Stimmung hält nicht lange an, da die Experten den Paaren jeweils eine individuelle Wahrheitsbox vorbeibringen. Nun muss jeder seinem Partner Fragen beantworten, die bislang vermieden wurden.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)