sixxStaffel 8Folge 2vom 08.01.2024
Folge 2: Drei Hochzeiten und eine verrückte Braut

82 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 6

Die nächsten drei Paare suchen ihr Glück in dem Experiment. Die alleinerziehende Samantha wünscht sich wieder einen Mann in ihrem Leben. Doch will Cameron bereits Vater sein? Brett und Booka verstehen sich vom ersten Augenblick an und sind ineinander vernarrt. Die dritte Braut, Coco, ist begeistert von ihrem Bräutigam. Dieser findet allerdings die schrille und verrückte Art seiner Ehefrau abschreckend. Ein klärendes Gespräch nach der Trauung sorgt für Klarheit.

sixx
