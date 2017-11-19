Achterbahnfahrt der GefühleJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 2: Achterbahnfahrt der Gefühle
106 Min.Folge vom 19.11.2017Ab 6
Die Braut, die sich nicht traut? Unter den Singledamen herrscht Unentschlossenheit: Während eine Lehrerin aus Hessen zweifelt, ob sie ihren potentiellen Ehemann überhaupt kennenlernen will, beginnen bei einem weiteren Paar die Hochzeitsvorbereitungen. Als die Trauung beginnt, ist sich auch diese Braut unsicher. Wird sie dennoch "Ja" sagen?
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen