Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Harmonie und Glücksgefühle
107 Min.Folge vom 26.11.2017Ab 6
Ernüchterung nach der Traumhochzeit? Oder warum lässt Steve seine Selina alleine am Flughafen in Portugal warten? Ist das Eheglück schon vor Beginn der Flitterwochen beendet? Bei Paar Nummer zwei läuft das Kennenlernen hingegen besser als erwartet: Trotz sehr unterschiedlicher Lebensstile verbringen sie harmonische erste Tage. Entpuppen sich für die beiden ausgerechnet die Gegensätze als Erfolgsrezept für das Liebesglück?
