SAT.1Staffel 4Folge 4vom 03.12.2017
106 Min.Folge vom 03.12.2017Ab 6

Steve ist nach wie vor Feuer und Flamme für seine Selina. Kaum sind die beiden aus den Flitterwochen zurückgekehrt, sprechen sie schon vom Zusammenziehen. Ein anderer Ehemann spielt hingegen mit dem Feuer: Er war nicht ganz ehrlich, was die Beziehung zu seinen Ex-Freundinnen betrifft. Bedeutet der Vertrauensbruch das Ende des Experiments? Oder lässt sich die frisch Angetraute noch einmal umstimmen? Außerdem "matchen" die Experten zum ersten Mal ein fünftes Paar. Mit Erfolg?

