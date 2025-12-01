Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 1: Kochen für 6
45 Min. Folge vom 25.12.2025 Ab 6
Jessica und Lizzy helfen einem Paar, in dessen Haus pures Chaos herrscht. Seit Jandilyn und Wilson Eltern geworden sind, sind die beiden mit dem Haushalt überfordert und die Unordnung belastet die Beziehung. Mit cleveren Tricks verpassen die Expertinnen dem Zuhause ein Make-Over, schaffen mehr Stauraum und sorgen damit für ein aufgeräumtes Heim. Ein Fotoshooting soll die Liebe des Ehepaares neu entfachen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Home-Makeover mit Jessica Alba
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fifth Season
Enthält Produktplatzierungen