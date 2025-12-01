Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 2vom 25.12.2025
46 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6

Die Familie Looper hat eine besondere Familiensituation: Die Eltern haben zwei Zwillingspaare. Die älteren Zwillinge haben bereits eigene Zimmer, während sich die jüngeren Zwillingsbrüder ein Kinderzimmer teilen. Das führt zu Spannungen, da die beiden unterschiedliche Interessen haben. Jessica und Lizzy möchten den Jungs jeweils einen eigenen Raum schaffen, der ihren individuellen Stil widerspiegelt.

